Переговоры по обмену удерживаемых граждан между Россией и Украиной близки к завершению, заявил в интервью телеканалу Россия 24 украинский политик Виктор Медведчук. Он назвал эти переговоры успешными.

Переговоры по обмену удерживаемых граждан между Россией и Украиной близки к завершению. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявил глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. Он назвал эти переговоры успешными.Сейчас украинский политик находится во Владивостоке на Восточном экономическом форуме. Он сообщил, что на полях ВЭФ планирует встречи с российским руководством, однако не стал уточнять, с кем и когда.Ранее дипломатический источник заявил "Интерфаксу", что обмен может начаться до конца недели, вероятная дата — 7 сентября. Другой источник заявил, что договоренности есть, но все они пока носят предварительный характер.В Кремле отказались комментировать сроки обмена. "Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может. Факт станет известным", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.