Вторая ракета мира Рафаэль Надаль стал последним полуфиналистом US Open, обыграв в четвертьфинальном поединке представителя Аргентины Диего Шварцмана. Испанец добился победы в трех сетах со счетом 6:4, 7:5, 6:2.

Вторая ракета мира Рафаэль Надаль стал последним полуфиналистом US Open, обыграв в четвертьфинальном поединке представителя Аргентины Диего Шварцмана. Испанец добился победы в трех сетах со счетом 6:4, 7:5, 6:2.За выход в финал Открытого чемпионата США Надаль поспорит с итальянцем Маттео Берреттини, ранее обыгравшим в пятисетовом противостоянии француза Гаэля Монфиса.В другой полуфинальной встрече сразятся россиянин Даниил Медведев и Григор Димитров из Болгарии.