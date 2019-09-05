После встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко и главы Совбеза республики Станислава Зася с советником американского лидера Джоном Болтоном в высших эшелонах власти соседней страны развернулась операция Прикрытие. Переговоры с представителем Вашингтона и разговоры о сближении Минска с НАТО эксперты назвали предательством союза с Москвой.

После встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко и главы Совбеза республики Станислава Зася с советником американского лидера Джоном Болтоном в высших эшелонах власти соседней страны развернулась "операция "Прикрытие". Переговоры с представителем Вашингтона и разговоры о сближении Минска с НАТО эксперты назвали предательством союза с Москвой.Александру Лукашенко после добродушных посиделок с Болтономпришлось срочно звонить Владимиру Путин и чуть ли не оправдываться за шашни свысокопоставленным гостем. В то же время белорусское руководство предпринялоряд шагов, чтобы усыпить бдительность Москвы, пишет Telegram-канал"Трыкатаж".На переговорах Зася с Болтоном обсуждался ряд важных тем, втом числе отношения с НАТО и поставки энергоносителей. "Лукашенко с умнымвидом принял Зася с докладом о варшавских секретных посиделках сколлегами-русофобами из Польши и Украины. Лейтмотив – так ничего же еще нерешено", – отмечают авторы канала.Новость дополняется.