После встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко и главы Совбеза республики Станислава Зася с советником американского лидера Джоном Болтоном в высших эшелонах власти соседней страны развернулась операция Прикрытие. Переговоры с представителем Вашингтона и разговоры о сближении Минска с НАТО эксперты назвали предательством союза с Москвой.
После встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко и главы Совбеза республики Станислава Зася с советником американского лидера Джоном Болтоном в высших эшелонах власти соседней страны развернулась "операция "Прикрытие". Переговоры с представителем Вашингтона и разговоры о сближении Минска с НАТО эксперты назвали предательством союза с Москвой.
Александру Лукашенко после добродушных посиделок с Болтоном
пришлось срочно звонить Владимиру Путин и чуть ли не оправдываться за шашни с
высокопоставленным гостем. В то же время белорусское руководство предприняло
ряд шагов, чтобы усыпить бдительность Москвы, пишет Telegram-канал
"Трыкатаж".
На переговорах Зася с Болтоном обсуждался ряд важных тем, в
том числе отношения с НАТО и поставки энергоносителей. "Лукашенко с умным
видом принял Зася с докладом о варшавских секретных посиделках с
коллегами-русофобами из Польши и Украины. Лейтмотив – так ничего же еще не
решено", – отмечают авторы канала.
Новость дополняется.