В семье Татьяны Булановой случилось несчастье. Популярная исполнительница обнародовала фотографию. на которой запечатлела своего травмированного сына.
<a href="https://33live.ru/novosti/05-09-2019-narod-molitsya-za-syna-bulanovoj-posle-sluchivshegosya-neschastya.html" target="_blank">Народ молится за сына Булановой после случившегося несчастья</a> - В семье Татьяны Булановой случилось несчастье. Популярная исполнительница обнародовала фотографию. на которой запечатлела своего травмированного сына.
[url=https://33live.ru/novosti/05-09-2019-narod-molitsya-za-syna-bulanovoj-posle-sluchivshegosya-neschastya.html]Народ молится за сына Булановой после случившегося несчастья[/url] - В семье Татьяны Булановой случилось несчастье. Популярная исполнительница обнародовала фотографию. на которой запечатлела своего травмированного сына.