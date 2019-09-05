Модели Наталья Водянова и Ирина Шейк шокированы случившемся. Из жизни ушел один из самых выдающихся фотохудожников в fashion индустрии Петер Линдберг.

Модели Наталья Водянова и Ирина Шейк шокированы случившемся. Из жизни ушел один из самых выдающихся фотохудожников в fashion индустрии Петер Линдберг.Обе знаменитости на своих страницах в социальной сети Instagram опубликовали посты. Они посвятили их памяти легендарного фотографа.Ирина выложила сразу два снимка. Первый сделал непосредственно сам Петер, на втором она запечатлена с ним в обнимку."Это фото было с моей первой съемки с @therealpeterlindbergh. Он сказал мне, что съемки закончились, и тогда он сделал снимок. С того дня я по-настоящему влюбилась в Питера. Он был совсем как маленький ребенок, который любил поесть, посмеяться и повеселиться. Он нашел красоту в душе женщины, а не в прическе и макияже. Для меня большая честь и привилегия быть сфотографированным вами, знать вас и называть вас другом.Люблю навсегда, Ири", – поблагодарила опечаленная Шейк.На странице Водяновой тоже изображение с фотографом. В кадре она счастливо улыбается, прижимаясь к щеке Линдберга."Вы должны были знать его, чтобы понять, насколько он был теплым, сильным и блестящим... Питер всегда будет жить в наших сердцах, и через его прекрасные работы вы будете ужасно скучать", – со скорбью отметила Наталья.Напомним, немецкий фотограф умер 3 сентября в возрасте 75 лет. В СМИ об этом сообщили его ближайшие родственники. Причина его смерти остается загадкой. Семья отказалась афишировать подробности.