Президенту Украины Владимиру Зеленскому посоветовали встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным во второй половине сентября. Астролог Влад Росс назвал наиболее предпочтительное место для переговоров двух лидеров.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому посоветовали встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным во второй половине сентября. Астролог Влад Росс назвал наиболее предпочтительное место для переговоров двух лидеров.
После встречи с Владимиром Зеленским президент США Дональд
Трамп назовет его своим другом, уверен астролог. Но с российским лидером будет
сложнее, полагает Росс.
Лучшим временем для переговоров Путина и Зеленского Росс
считает вторую половину сентября. Он посоветовал организовать переговоры в
неформальной обстановке. Как вариант – сходить на рыбалку, передает издание
glavred.info.
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