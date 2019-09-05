Президенту Украины Владимиру Зеленскому посоветовали встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным во второй половине сентября. Астролог Влад Росс назвал наиболее предпочтительное место для переговоров двух лидеров.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому посоветовали встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным во второй половине сентября. Астролог Влад Росс назвал наиболее предпочтительное место для переговоров двух лидеров.После встречи с Владимиром Зеленским президент США ДональдТрамп назовет его своим другом, уверен астролог. Но с российским лидером будетсложнее, полагает Росс.Лучшим временем для переговоров Путина и Зеленского Росссчитает вторую половину сентября. Он посоветовал организовать переговоры внеформальной обстановке. Как вариант – сходить на рыбалку, передает изданиеglavred.info.Новость дополняется.