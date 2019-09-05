Ведущий нападающий футбольной сборной Бразилии Неймар может впервые за последние три месяца появиться на поле в товарищеской игре пентакампеонов против команды Колумбии, который состоится 7 сентября. Для 27-летнего игрока это будет первый матч со старта нынешнего сезона.

Ведущий нападающий футбольной сборной Бразилии Неймар может впервые за последние три месяца появиться на поле в товарищеской игре пентакампеонов против команды Колумбии, который состоится 7 сентября. Для 27-летнего игрока это будет первый матч со старта нынешнего сезона.Как уже сообщали 33Live.RuRu, форвард сборной Бразилии и французского "Пари Сен-Жермен" получил повреждение накануне Кубка Америки и не сыграл ни на континентальном турнире, ни в начале сезона чемпионата Франции. Правда при этом инсайдеры говорили, что боссы "ПСЖ" не пускали бразильца на поле до тех пор, пока не разрешится история с его переходом в "Барселону" и ли "Реал".Тем не менее, существует и еще одна версия того, что Неймар слишком долго не играл на высшем уровне: медицинские эксперты прогнозировали, что его травма может стать хронической и лечение нападающего существенно затянется. Но, кажется, последнее предположение было ошибочным.