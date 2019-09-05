Нижегородские врачи приняли необычные роды. В хирургическом отделении одного из ветеринарных клиник Нижнего хирурги сделали кесарево сечение питону.

Нижегородские врачи приняли необычные роды. В хирургическом отделении одного из ветеринарных клиник Нижнего хирурги сделали кесарево сечение питону.Дело в том, что в течение двух месяцев 11-летняя змея по кличке Альбина не могла разродиться. Врачи коллегиально приняли решение о необходимости оперативного вмешательства. Операцию кесарева сечения провела бригада хирургов при участии анестезиолога и серпентолога.Как сообщает ГТРК "Нижний Новгород", операция длилась шесть часов. В результате на свет извлекли порядка двадцати яиц. К сожалению, все они оказались без зародышей.Стоит отметить, что послеоперационный период Альбина переносит без осложнений, заверили врачи. И скоро необычного пациента можно будет увидеть на выставке экзотических животных.