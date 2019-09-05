Этим летом интернет облетела новость о предполагаемом разводе Глюкозы с мужем. Казалось бы, тема была обсуждена со всех сторон, но пара нашла, чем удивить поклонников.

Этим летом интернет облетела новость о предполагаемом разводе Глюкозы с мужем. Казалось бы, тема была обсуждена со всех сторон, но пара нашла, чем удивить поклонников.Наталья Ионова (настоящее имя артистки) вышла замуж в 2006 году. Она неоднократно рассказывала аудитории, что супруг сильно изменил ее отношение к жизни. Сейчас в семье две дочери – старшая Лида и младшая Вера.Напомним, что ранее певица предлагала мужу расстаться. В интервью журналистам она заявила, что не готова и не хочет менять свою жизнь: "Я сказала: "Тогда давай разводиться, потому что я свою жизнь менять неготова". Я хочу 50% семьи, 50% своей карьеры, своего личного времени,личных друзей, знакомых, общения, всего остального."Тем не менее, как издание Starhit, недавно супружескую чету видели вместе на дне рождения их общего друга. Молодые не отходили друг от друга весь вечер и вели себя, как самая настоящая влюбленная парочка.На видео, опубликованном в глобальной паутине видно, что певица и бизнесмен расположились за одним столиком. Весь вечер супруги обнимались и мило общались, а после зажигали под песни Димы Билана и Влада Соколовского.На данный момент неясно, действительно ли присутствовал кризис в отношениях семейной пары. Впрочем, поклонники звездной семьи искренне надеются, что сейчас речь о разводе более не ведется.