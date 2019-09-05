Власти Латвии ввели жесткую цензуру на телевидении. Об этом заявил бывший председатель правления канала LTV Ивар Белте.

Власти Латвии ввели жесткую цензуру на телевидении. Об этом заявил бывший председатель правления канала LTV Ивар Белте. По его словам, в Латвии есть большой список персон, которых запрещено приглашать в эфир. Имен он не назвал. Но отметил, что все они защищают интересы русскоязычного населения.Кроме того власти страны пытаются ликвидировать любые СМИ, которые в своей работе используют русский язык, сообщает телеканал "Россия 24".