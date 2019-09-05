Госавтоинспекция обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения...

В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня города, планируется ограничение автотранспорта:- с 00.01 5 сентября до 06.00 9 сентября по Б. Николопесковскому пер. от ул. Арбат д. 28/1 стр. 1 до д. 3 по Б. Николопесковскому переулку;- с 23.00 6 сентября до 06.00 9 сентября по пр-ту Академика Сахарова от ул. Каланчевская до Садового кольца, Местный пр., ул. Архитектора Рогачева;- с 22.00 05 сентября до 08.00 09 сентября по ул. Тверская (от Пушкинской пл. до ул. Охотный ряд), ул. Моховая (от ул. Б. Никитская до ул. Тверская), ул. Охотный ряд (от ул. Тверская до Театрального пр.), Театральный пр. (от ул. Охотный Ряд до ул. Петровка), Малый Гнездниковский пер., Леонтьевский пер., Глинищевский пер., Тверской проезд, Газетный пер., Никитский пер.7 сентября 2019 года:- с 11.00 до 21.30 по ул. Волхонка;- с 12.00 до 17.00 по Цветному Бульвару от Садовой-Сухаревской до Трубной площади с двух сторон, 1 полоса Трубной площади между четной и нечетной сторонами Цветного бульвара;- с 07.00 до 17.00 проезжая часть разворота перед Садовым кольцом с четной стороны Цветного бульвара на нечетную сторону;- с 20.50 до 21.10 по ул. Москворецкая, пл. Васильевский спуск, Б. Москворецкий мост, Москворецкая наб., Раушская наб.;- с 20.50 до 21.10 по ул. Федосьино от д.10 до д.19.- с 12.00 до 21.10 по местному проезду (вдоль ТЦ «Авиапарк»);- с 20.50 до 21.10 по ул. Академика Глушко, б-р Дмитрия Донского, Проектируемый проезд № 585;- с 20.50 до 21.10 по Проектируемому проезду № 5562 (от ул. Проектируемый проезд № 6455 до Валуевского шоссе), ул. Физическая (от Калужского ш. до ул. Солнечная), ул. Центральная (от ул. Солнечная до ул. Центральная, д. 26).8 сентября 2019 года:- с 14.00 до 20.30 по ул. Волхонка;- с 14.00 до 21.30 по ул. Скульптора Мухиной от ул. Шолохова до ул. Чоботовская (без пропуска общественного транспорта А497, А330, А767).Государственная инспекция безопасности дорожного движения г. Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения и места стоянки автотранспорта, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81