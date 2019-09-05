Почти месяц находится в больнице Валентин Гафт. Любимого миллионами 83-летнего артиста госпитализировали 7 августа с инсультом. Супруга Гафта — актриса Ольга Остроумова сообщила, что он находится в реабилитационном центре, его состояние стабильное, и опровергла слухи о частичной парализации актера.

Почти месяц находится в больнице Валентин Гафт. Любимого миллионами зрителей 83-летнего артиста госпитализировали 7 августа.22 августа семья перевела его в реабилитационный центр для восстановления после перенесенного инсульта.Супруга Гафта — актриса Ольга Остроумова сообщила "Интерфаксу", что состояние Валентина Иосифовича остается стабильным.5 сентября в ряде СМИ появилась информация о том, что после инсульта Валентина Гафта частично парализовало, однако супруга актера ее опровергла.Народный артист СССР, ведущий актер театра "Современник" Валентин Гафт, сыгравший множество ярчайших ролей в кино, в июне был гостем программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".