Эксперты раскрыли главный страх украинского лидера Владимира Зеленского. По их словам, глава государства ведет себя неестественно, пытаясь копировать образ из сериала Слуга народа, где он сыграл основную роль.
Эксперты раскрыли главный страх украинского лидера Владимира Зеленского. По их словам, глава государства ведет себя неестественно, пытаясь копировать образ из сериала "Слуга народа", где он сыграл основную роль.
Зеленский боится столкнуться с суровой реальностью, отметил
украинский политолог Андрей Ермолаев. Он полагает, что спустя три месяца после
инаугурации глава государства продолжает отыгрывать сериальный образ президента
Василия Голобородько.
Лидера Незалежной Ермолаев назвал "рабом
лампы". "Он боится, он не знает, какой он другой. Он знает, как быть
Голобородько, но не знает, как быть Зеленским", – сказал эксперт в эфире
телеканала ZIK.
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