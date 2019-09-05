Эксперты раскрыли главный страх украинского лидера Владимира Зеленского. По их словам, глава государства ведет себя неестественно, пытаясь копировать образ из сериала Слуга народа, где он сыграл основную роль.

Эксперты раскрыли главный страх украинского лидера Владимира Зеленского. По их словам, глава государства ведет себя неестественно, пытаясь копировать образ из сериала "Слуга народа", где он сыграл основную роль.Зеленский боится столкнуться с суровой реальностью, отметилукраинский политолог Андрей Ермолаев. Он полагает, что спустя три месяца послеинаугурации глава государства продолжает отыгрывать сериальный образ президентаВасилия Голобородько.Лидера Незалежной Ермолаев назвал "рабомлампы". "Он боится, он не знает, какой он другой. Он знает, как бытьГолобородько, но не знает, как быть Зеленским", – сказал эксперт в эфиретелеканала ZIK.Новость дополняется.