О героическом поступке участкового уполномоченного полиции, спасшего пятимесячного ребенка в Мордовии, и многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».

Она успокоилась и улыбнуласьЭта история, запечатленная на камеру телефона, обошла социальные сети, взбудоражив всю страну. В Республике Мордовия пятимесячная малышка осталась в живых благодаря мужеству полицейских. Обезумевший отец угрожал сбросить дочь с балкона третьего этажа. Но на помощь ребёнку уже спешили сотрудники правоохранительных органов. Рискуя жизнью, 26-летний участковый уполномоченный полиции УМВД России по городу Саранску Василий Мартынов по узкому карнизу добрался до балкона и обезвредил мужчину. Подробности читайте в материале газеты «Щит и меч».Как «Чёрная кошка» гуляла сама по себеСловосочетание «чёрная кошка» давно стало не только крылатым выражением. В далёкие послевоенные годы банда под таким названием орудовала в Москве и ближайшем Подмосковье, наводя ужас на жителей. Она совершала налёты дерзко и очень смело. Никто не мог даже предположить, что в ней состоят спортсмены и ударники труда. Историю задержания группировки и подробности судебного процесса расскажем в нашей публикации.Я не вижу текст, я внутри негоАвтор остросюжетных детективов Александра Маринина презентовала юбилейный роман «Другая правда». За 20 лет творческой деятельности она написала десятки книг. Ей под силу создание любых персонажей, но самым популярным её героем стала Анастасия Каменская, сотрудница органов внутренних дел. Вышедшее в свет произведение – пятидесятое по счёту.Эти и другие материалы читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 33, а также на интернет-странице издания.