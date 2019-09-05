В Великобританию прибыл с визитом вице-президент США Майк Пенс. Именно с ним нынешний британский премьер Борис Джонсон собирается обсудить в ходе переговоров выход Соединенного королевства из ЕС. Очевидно, Джонсон рассчитывает на поддержку Вашингтона. В парламенте премьер накануне потерпел ряд политических поражений.

В Великобританию прибыл с визитом вице-президент США Майк Пенс. Именно с ним нынешний британский премьер Борис Джонсон собирается обсудить в ходе переговоров выход Соединенного королевства из ЕС. Очевидно, Джонсон рассчитывает на поддержку Вашингтона. В парламенте премьер накануне потерпел ряд политических поражений.Три поражения в парламенте за двадцать четыре часа. Правительство Джонсона сначала потеряло контроль над Brexit, затем депутаты приняли закон, запрещающий выход из Евросоюза без соглашения. И уже после этого оппозиция провалила попытку правительства объявить досрочные выборы в стране. Лейбористы просто не стали участвовать в этом голосовании. А для объявления внеочередных выборов необходимо, чтобы с этим были согласны две трети депутатов."За" проголосовали 298 депутатов, "против" выступили 56 человек. Члены парламента приняли решение, но Палата будет иметь в виду, что ходатайство не получило необходимого большинства. Разочарованный Джонсон метал в лидера оппозиции Джереми Корбина грозные молнии. Но главный оппонент в зале отсутствовал.Лейбористы ждут, когда закон о запрете Brexit без сделки утвердит палата лордов и королева Елизавета Вторая, после чего он станет законом. "Это объявление о выборах напоминает яблоко, предложенное Белоснежке Злой королевой, — отмечает Джереми Корбин. — То, что нам предлагают — это не яблоко и даже не выборы, это — яд выхода без соглашения. Итак, господин спикер, я повторяю то, что сказал вчера вечером. Пусть этот законопроект пройдет и получит королевское согласие, тогда мы поддержим выборы".Премьер-министр напрасно тратил силы на призывы и оскорбления — они делу не помогли. После того, как Джонсон обозвал Корбина "хлорированным цыпленком", газета Sun окрестила лидера оппозиции "самой опасной курицей в стране".Лейбористы сейчас фактически контролируют палату общин. Если они в итоге согласятся на переизбрание парламента, то ключевой вопрос о сроках. Борис Джонсон требует провести выборы 15 октября, но лейбористы могут потребовать перенести их на ноябрь, добиваясь того, чтобы премьер-министр был вынужден выполнить волю парламента и просить отсрочки Brexit. Это то, на что Джонсон категорически отказывается идти.Из-за Brexit два британских премьера — Дэвид Кэмерон и Тереза Мэй — были вынуждены уйти в отставку. Борис Джонсон по-прежнему всячески демонстрирует волю к борьбе. Но как он собирается выбираться из тупика, в который загнал себя сам, пока не ясно.