Сотрудники ГУУР МВД России совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по г. Москве, ОУР УВД по ЦАО и ОУР ОМВД России по Пресненскому и Басманному районам задержали подозреваемых в квартирных кражах...

«Сотрудники ГУУР МВД России совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по г. Москве, ОУР УВД по ЦАО и ОУР ОМВД России по Пресненскому и Басманному районам задержали двоих мужчин, подозреваемых в квартирных кражах», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию поступило заявление от 62-летнего москвича о квартирной краже. Полицейские установили, что неизвестный, взломав замок входной двери, проник в квартиру одного из домов на Зоологической улице, откуда похитил имущество, принадлежащее заявителю. Материальный ущерб составил 75 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Болотниковской улице задержали двоих подозреваемых – 31-летнего и ранее судимого 43-летнего приезжих. К совершению квартирной кражи на вышеуказанной улице установлена причастность 31-летнего гражданина.Сотрудники полиции установили причастность другого задержанного к аналогичному противоправному деянию. Так, злоумышленник проник в квартиру на Нижней Красносельской улице, откуда похитил различное имущество общей стоимостью около 11 тысяч рублей, принадлежащее 59-летней москвичке, после чего скрылся. Со слов злоумышленников похищенное имущество они сбыли, а вырученными деньгами распорядились по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Пресненскому и Басманному районам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60