Экс-супруг
звезды, модель и танцор Кевин Федерлайн сделал громкое заявление. По его словам,
родитель Бритни Спирс жестоко повел себя с их 13-летним ребенком Шоном.
Экс-супруг
звезды, модель и танцор Кевин Федерлайн сделал громкое заявление. По его словам,
родитель Бритни Спирс жестоко повел себя с их 13-летним ребенком Шоном.
Инцидент
якобы имел место в конце августа в доме Джейми Спирса. По имеющейся информации,
между дедом и внуком возник спор, после чего подросток закрылся в своей
комнате.
Рассвирепевший
отец Бритни Спирс не нашел ничего лучше, чем выломать дверь. Затем мужчина
схватил мальчика. Экс-супруг певицы сообщил о произошедшем в правоохранительные
органы на следующий день.
Источник в
полиции заявил, что никаких видимых повреждений на ребенке обнаружено не было. В
настоящее время стражи порядка проводят расследование, сообщает TMZ.
Кевин Федерлайн и Бритни Спирс были женаты с 2004-го по 2007
год. У них родились два сына – 13-летний Шон и 12-летний Джейден.
Напомним, в мае этого года заявила,
что отец поместил ее в психиатрическую больницу против ее воли. О
госпитализации знаменитости стало известно в апреле.
Как писали "Дни.ру",
сейчас 37-летняя звезда состоит в романтических отношениях с манекенщиком Сэмом
Асгари. Бойфренд младше на 12 лет. Пара вместе уже два
года. Именно Сэм поддерживал певицу в период лечения и встречал ее
у дверей психиатрической клиники.