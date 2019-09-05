Экс-супруг звезды, модель и танцор Кевин Федерлайн сделал громкое заявление. По его словам, родитель Бритни Спирс жестоко повел себя с их 13-летним ребенком Шоном.

Экс-супругзвезды, модель и танцор Кевин Федерлайн сделал громкое заявление. По его словам,родитель Бритни Спирс жестоко повел себя с их 13-летним ребенком Шоном.Инцидентякобы имел место в конце августа в доме Джейми Спирса. По имеющейся информации,между дедом и внуком возник спор, после чего подросток закрылся в своейкомнате.Рассвирепевшийотец Бритни Спирс не нашел ничего лучше, чем выломать дверь. Затем мужчинасхватил мальчика. Экс-супруг певицы сообщил о произошедшем в правоохранительныеорганы на следующий день.Источник вполиции заявил, что никаких видимых повреждений на ребенке обнаружено не было. Внастоящее время стражи порядка проводят расследование, сообщает TMZ.Кевин Федерлайн и Бритни Спирс были женаты с 2004-го по 2007год. У них родились два сына – 13-летний Шон и 12-летний Джейден.Напомним, в мае этого года заявила,что отец поместил ее в психиатрическую больницу против ее воли. Огоспитализации знаменитости стало известно в апреле.Как писали "Дни.ру",сейчас 37-летняя звезда состоит в романтических отношениях с манекенщиком СэмомАсгари. Бойфренд младше на 12 лет. Пара вместе уже двагода. Именно Сэм поддерживал певицу в период лечения и встречал ееу дверей психиатрической клиники.