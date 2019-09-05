По мнению руководителя Центризбиркома Эллы Памфиловой, отказ в регистрации кандидатам в депутаты Мосгордумы стал только поводом для проведения массовых акций протеста.

По мнению руководителя Центризбиркома Эллы Памфиловой, отказ в регистрации кандидатам в депутаты Мосгордумы стал только поводом для проведения массовых акций протеста."Санкции, общемировой кризис, сложные социальные и экономические процессы, которые идут внутри страны, — все это создает благоприятную среду для недовольства деятельностью властей. Не было бы выборов в Мосгордуму, нашелся бы другой, еще более эмоционально-чувствительный повод", — объяснила Памфилова в интервью изданию "Коммерсант".Тем не менее, она признала, что столичные избиркомы дали этот повод и "откровенно подставились".Говоря о представителе партии "Яблоко" Сергее Митрохине, которому удалось добиться регистрации на выборах через суд, хотя областная избирательная комиссия дважды отказывала ему в регистрации, Памфилова отметила, что протесты на это событие никак не повлияли."Если бы Митрохин дошел до нас, мы бы тоже его зарегистрировали, потому что его документы и собранные подписи отвечали требованиям закона", — заявила она, подчеркнув, что никто не собирался прогибаться под политическую конъюнктуру или внешнее давление. "Мы все время говорили, что если будут основания, то зарегистрируем всех", — напомнила глава ЦИК РФ.Она опровергла распространяемое оппозицией утверждение, что в комиссии сидят только послушные власти люди. При этом рассказала, что ряд кандидатов поставил ЦИКу ультиматум — регистрация или протесты — заранее, еще до рассмотрения документов."По итогам выборов проведем полный всесторонний анализ правомерности действий как московских комиссий, так и ряда комиссий в других регионах. С определенными выводами", — отметила Памфилова.Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября. В июле и августе в столице состоялось несколько не согласованных с властями митингов, которые организовали кандидаты, которым было отказано в регистрации на выборах. В общей сложности в ходе протестов полицейские задержали около 1,7 тысячи человек. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.