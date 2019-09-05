Смерть никого не щадит – ни молодых, ни старых. Анфиса Чехова помянула свою безвременно почившую подругу Стеллу Барановскую и рассказала, как живется ее сыну.

Смерть никого не щадит – ни молодых, ни старых. Анфиса Чехова помянула свою безвременно почившую подругу Стеллу Барановскую и рассказала, как живется ее сыну.Барановская скончалась отострого лимфобластного лейкоза в 30 лет. Актриса умерла 4 сентября 2017 года, оставив своего малолетнего сына на маму. Впрочем, проблем с усыновлением мальчика не возникло.Недавно же Анфиса выложила трогательный пост на своей странице в социальной сети Instagram, где в стихах вспоминает свою близкую подругу. Публикацию знаменитость подписала так: "Сегодня ровно 2 года, как не стало Девочки, покорившей мое сердце! Стелла Барановская. Я иногда жалею, что не знала ее до того страшного диагноза, что так мало радостей было отпущено нашей дружбе. Но вот так бывает... встречаешь своего Человека, а ему пора уходить (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)". Об этом Пятый телеканал.Она добавила, что по прежнему любит и помнит Стеллу. Кроме того, звезда отечественного телевидения советуется с почившей и надеется, что ей "там" хорошо. Помимо этого Чехова рассказала, как живется сыну Барановской. Она поспешила успокоить поклонников – у мальчика все хорошо."Сын Стеллы живет со своей бабушкой, Стеллиной мамой. Она о немхорошо заботится. Даня пошел во 2 класс начальной и музыкальной школы,он занимается спортом и живописью, плавает и играет в шахматы," – поделилась ведущая. Правда, на вопросы от подписчиков об отце Даниила знаменитость ответила с сожалением, что тот не общается с сыном.Напомним, что отец мальчика отцовство еще при жизни Стеллы. Он и его семья предпочли отказаться от всех прав на усыновление ребенка.