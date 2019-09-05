Юморист Павел Воля хорош не только на сцене, но и в семейной жизни. Его по праву можно назвать замечательным отцом и мужем.

Юморист Павел Воля хорош не только на сцене, но и в семейной жизни. Его по праву можно назвать замечательным отцом и мужем.Шоумен опубликовал в своем Instagram-аккаунте новый ролик. Он запечатлен там в обнимку с маленькой дочерью Софией.Он посвятил малышке стихотворение, которое вслух прочитал на записи. Длится видео целых три минуты."София, милая девчонка! Я по тебе схожу с умаТы моя дочка, мой полет, мои малюсенькие крылья для небывалой высоты.Когда ты так смеешься звонко, моя свобода и тюрьма.Я так люблю тебя, красотка, я так боюсь, я так молюсь,Я пересматриваю фотки, какой же я счастливый гусь!Довольно о себе, папуля, смени пластинку, дорогойЯ за тебя пойду под пули. Но этот путь — он только мой".Поклонники были так впечатлены признанием Павла, что большинство из них даже прослезилось. К слову,за несколько часов ролик посмотрели больше миллиона человек."Очень трогательно!", "Паш, ты настоящий отец!", "О, боже, какой прекрасных стих о дочери! Браво!", "Самые восхитительные стихи, которые я когда-либо слышала или читала!", "Столько искренности, тепла, любви!", – писали растрогавшиеся до глубины души фанаты.