В одном из случаев обвиняемая пыталась избавиться от ножа, которым нанесла удар потерпевшему.

Следователями ОМВД России по Камешковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).По версии следствия, зимой текущего года между фигурантом и потерпевшим в ходе совместного распития спиртного произошел конфликт, в результате которого обвиняемый нанес оппоненту несколько ударов в область головы. Потерпевший на время потерял сознание, однако злоумышленник продолжил противоправные действий, причинив тяжкий вред здоровью.После поступившего в полицию сообщения фигурант был задержан и заключен под стражу.В совершении аналогичного преступления обвиняется 29-летняя жительница Александровского района.В июне текущего года фигурантка после распития спиртного дождалась, когда её приятель отправится спать и вылила часть оставшегося алкоголя, что послужило причиной возникшего впоследствии конфликта. В ходе ссоры женщина нанесла удар ножом в плечо потерпевшему, после чего выбросила орудие преступления.Сотрудники ОМВД России по Александровскому району, прибывшие на место происшествия, обнаружили нож недалеко от дома, в котором проживала обвиняемая.Свою вину в содеянном фигурантка признала. В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ.В настоящее время уголовные дела переданы в суд для рассмотрения по существу.