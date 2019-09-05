Владимир Зеленский хорошо осознает, что в стране есть только одна реальная оппозиция - это Оппозиционная платформа - За жизнь, заявил в прямом эфире программы 60 минут глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа-За жизнь Виктор Медведчук.

Владимир Зеленский хорошо осознает, что в стране есть только одна реальная оппозиция - это "Оппозиционная платформа - За жизнь". Есть лидеры этой оппозиции, против которых он сегодня политически нечестными путями пытается бороться. Об этом заявил в прямом эфире программы "60 минут" глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.Как отметил украинский политик, такая ситуация была и при режиме, установленном службой безопасности Порошенко."Это продолжается, к сожалению, и сегодня. Мы хорошо понимаем, что мешаем Зеленскому в вопросах мирного урегулирования. Потому что мы реально знаем, как принести мир и как прекратить боевые действия. А господин Зеленский хочет сделать это по-своему и без нас", — отметил Медведчук.Сейчас Виктор Медведчук находится во Владивостоке на Восточном экономическом форуме. Он сообщил, что на полях ВЭФ планирует встречи с российским руководством, однако не стал уточнять, с кем и когда.