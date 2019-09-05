Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о наглухо закрытой границе с Украиной публично опровергли. Фактически лидера соседней республики уличили во лжи. Причем не абы кто, а его подчиненный.

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о "наглухо закрытой" границе с Украиной публично опровергли. Фактически лидера соседней республики уличили во лжи. Причем не абы кто, а его подчиненный.Государственную границу с Украиной Белоруссия не закрывала,а только усилила охрану, чтобы не допустить проникновения нелегального оружия.С таким заявлением выступил глава Совета безопасности республики СтаниславЗась.Несмотря на прямо противоположное заявление Лукашенко днемранее, Зась заверил, что пункты пропуска с Украиной белорусские власти незакрыли. По словам главы Совбеза соседней республики, Минск выставляет"жесткий заслон" для тех, кто приходит в страну с противозаконнымицелями.Зась призвал не рассматривать принимаемые меры как"чрезвычайщину". Укрепление рубежей чиновник назвал "нормальнымпроцессом".Секретарь Совбеза напомнил, что на Украине на руках унаселения тысячи единиц оружия, причем государство их не учитывает. ВБелоруссии же есть люди, которые не прочь этим оружием воспользоваться."Мы должны жестко пресекать такие устремления", – цитирует чиновника"Интерфакс-Украина".Не далее как вчера озвучивал совсем другуюинформацию. С его слов, из-за контрабанды с Украины граница между двумястранами "наглухо перекрыта". Батька напомнил, что в прошлом годупограничники изъяли 76 единиц оружия и 800 боеприпасов.Получается, Зась публично признал, что лгал, когдаговорил о "наглухо закрытой границе". Или в белорусском руководствесами толком не знают, что происходит на рубежах возглавляемой ими страны?