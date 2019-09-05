Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о наглухо закрытой границе с Украиной публично опровергли. Фактически лидера соседней республики уличили во лжи. Причем не абы кто, а его подчиненный.
Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о "наглухо закрытой" границе с Украиной публично опровергли. Фактически лидера соседней республики уличили во лжи. Причем не абы кто, а его подчиненный.
Государственную границу с Украиной Белоруссия не закрывала,
а только усилила охрану, чтобы не допустить проникновения нелегального оружия.
С таким заявлением выступил глава Совета безопасности республики Станислав
Зась.
Несмотря на прямо противоположное заявление Лукашенко днем
ранее, Зась заверил, что пункты пропуска с Украиной белорусские власти не
закрыли. По словам главы Совбеза соседней республики, Минск выставляет
"жесткий заслон" для тех, кто приходит в страну с противозаконными
целями.
Зась призвал не рассматривать принимаемые меры как
"чрезвычайщину". Укрепление рубежей чиновник назвал "нормальным
процессом".
Секретарь Совбеза напомнил, что на Украине на руках у
населения тысячи единиц оружия, причем государство их не учитывает. В
Белоруссии же есть люди, которые не прочь этим оружием воспользоваться.
"Мы должны жестко пресекать такие устремления", – цитирует чиновника
"Интерфакс-Украина".
Не далее как вчера озвучивал совсем другую
информацию. С его слов, из-за контрабанды с Украины граница между двумя
странами "наглухо перекрыта". Батька напомнил, что в прошлом году
пограничники изъяли 76 единиц оружия и 800 боеприпасов.
Получается, Зась публично признал, что лгал, когда
говорил о "наглухо закрытой границе". Или в белорусском руководстве
сами толком не знают, что происходит на рубежах возглавляемой ими страны?