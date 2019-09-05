У 6-летней Миланы из Волжска врожденный порок сердца - открытый артериальный проток. Врачи рекомендовали как можно быстрее провести ребенку операцию, чтобы избежать осложнений. Однако стоимость лечения составляет 308 850 рублей - многодетная семья не может собрать такую сумму самостоятельно.

У 6-летней Миланы из Волжска врожденный порок сердца — открытый артериальный проток. Врачи рекомендовали как можно быстрее провести ребенку операцию, чтобы избежать осложнений. Однако стоимость лечения составляет 308 850 рублей — многодетная семья не может собрать такую сумму самостоятельно.ПОМОЧЬ БЕЛОВОЙ МИЛАНЕМилаша самая младшая из троих детей. Беременность для мамы проходила непросто, однако девочка, по словам врачей, родилась совершенно здоровой. До пяти лет у малышки не наблюдалось никаких особых проблем, пока она не заболела банальным ОРВИ. Болезнь протекала тяжело."Мы долго лечились, пропили курс антибиотиков, соблюдали режим и все назначения врачей, но кашель не проходил 3 месяца. Мы обратились к доктору в очередной раз, и врач услышал странные шумы в сердце дочки", — рассказывает мама Миланы.После обследования девочке был поставлен диагноз врожденный порок сердца, открытый артериальный проток. Милана была направлена к кардиохирургу в ДРКБ РТ на оперативное лечение. По словам врачей, если не сделать операцию сейчас, то в дальнейшем у ребенка появится отдышка, быстрая утомляемость, а в зрелом возрасте с таким пороком сердца она не сможет стать мамой."Земля ушла из-под ног... Стало так страшно за свою дочку, просто не передать словами! Стоимость операции более 300 тысяч рублей. У нас многодетная семья, нам просто неоткуда взять такие деньги. Я обращаюсь к вам, дорогие благотворители! Пожалуйста, помогите нам справиться с этой бедой!" — просит мама Миланы.ПОМОЧЬ БЕЛОВОЙ МИЛАНЕСделать пожертвование можно, отправив СМС со словом "Помогаю" и суммой пожертвования на номер 3434 (например: "Помогаю 300"). Сумма пожертвования может быть от 10 до 5 000 тысяч.Помочь девочке можно и с помощью приложения "Сбербанк-онлайн". В назначении платежа необходимо указать "Благотворительное пожертвование для Беловой Миланы".