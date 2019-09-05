После объявления футболистом о второй беременности его жены Анастасии Костенко на него обрушился шквал критики. Пользователи Сети считают, что Дмитрий Тарасов и его новая супруга прославились только благодаря экс-избраннице спортсмена Ольге Бузовой.

Послеобъявления футболистом о второй беременности его жены Анастасии Костенко нанего обрушился шквал критики. Пользователи Сети считают, что Дмитрий Тарасов иего новая супруга прославились только благодаря экс-избраннице спортсмена ОльгеБузовой."Дни.ру" решили узнать в Instagram, что думают россияне о том, что Костенко ждетвторого ребенка от Дмитрия Тарасова. Ведь только год назад у звездной парыпоявился первенец – дочь Милана.Выяснилось, что многиепользователи соцсети не в восторге от известия в семье футболиста. Более того,фолловеры буквально затравили Дмитрия Тарасова с женой едкими замечаниями."Кому они интереснынепонятно. Беременна и молодцы! Вообще по фиг (здесь и далее орфографияи пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.). Она мышь, он самовлюбленный инеприятный утырок. С этим их и поздравляем", "Так ей че еще делать рожайда рожай больше ничего не умеет", "Дочка копия папа, не повезло же девочке.Бывший муж Бузовой чуть поинтереснее обезьяны. Бывший до сих пор живет за счетсвоей бывшей женушки. А Костенко видимо ничего не умеет, как только рожать. Да,милые россияне, они теперь будут этим зарабатывать, получая материнскийкапитал. Удачи, бывший "бузеныш", – крепко вмазали Тарасову и Костенко подписчики.Напомним, женился на Анастасии Костенко в январе 2018 года. Уже в июле модель подарила ему дочь.От первого брака у спортсмена подрастает десятилетняя дочь Ангелина. Тольконедавно смог урегулировать вопрос относительно алиментов.