Не все и не всегда позволяют себе необдуманные траты. Директор Ольги Бузовой рассказал о покупке звездой шикарной виллы.

Не все и не всегда позволяют себе необдуманные траты. Директор Ольги Бузовой рассказал о покупке звездой шикарной виллы.Слухи о том, что знаменитость намерена обзавестись роскошным особняком в Бали пошли от ее друзей. Все решили, что домик на берегу моря, стоимостью в 20 миллионов, приобретает именно певица.Тем не менее выяснилось, что покупкой строения заинтересовались все-таки друзья Ольги, с которыми она приехала на отдых. Сама Бузова просто решила помочь товарищам разузнать больше о предложениях индонезийских риэлторов по недвижимости."Унас там были друзья. И они хотят купить там дом, виллу. И они попросилисъездить, посмотреть виллу. Поскольку Оля все узнавала – где тамкомнаты и так далее, – риэлтор просто подумала, что это Оля ее покупает", – рассказал в изданию Teleprogramma.pro представитель артисткиАнтон Богославский.Директор уверен, что сотрудник агентства недвижимости неверно истолковал информацию. Не исключено, что именно он и передал журналистам известие о покупке певицей особняка.Напомним, что сейчас Ольга Бузова не обзавелась личной квартирой даже в Москве. Певица продолжает жить в съемной квартире и, похоже, совершенно не беспокоится на этот счет. Кроме того, девушка с удовольствием меняет внешность и репетирует номера к новым концертам.К примеру, певица выложила на своей странице в социальной сети Instagram видео с очередного прогона. Подписчики неизменно отреагировали лайками и комментариями.