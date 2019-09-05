В результате происшествия погибли двое несовершеннолетних.

4 сентября т.г. около 19.50 на ул. Первомайской в п. Мелехово Ковровского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое несовершеннолетних.По предварительной информации, житель г. Коврова 1996 г.р., управляя автомобилем «БМВ-320», совершил наезд на двоих пешеходов - мальчика и девочку 2006 г.р.В результате ДТП дети получили тяжелые травмы - один из них скончался на месте происшествия, второй - в карете скорой помощи.На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства уточняются.