В Минске на продажу выставили двухкомнатную квартиру с плоностью сохранившейся обстановкой времен перестройки и начала 1990-х годов.

Владельцы оценили недвижимость в 56 тысяч долларов (порядка 3,7 миллиона рублей), пишет портал onliner.by. Объявление сопровождают фотографии, на которых виден превосходно сохранившийся интерьер 30-летней давности.Фото: ї onliner.byПолы в квартире покрыты коврами, ковры висят и на стенах. В комнатах стоят кресла и мебельные стенки, на полках – хрусталь. В нише расположился двухкассетный магнитофон, у окна – телевизор. Балкон отделан мореной вагонкой, в прихожей висят рога.Фото: ї onliner.byПользователи оставили под объявлением множество комментариев. Многие отметили, что квартира выглядит уютной и чистой. Часть комментаторов оценила магнитофон, который был когда-то детской мечтой.Однако нашлись и те, кому квартира не понравилась.