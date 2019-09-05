Владимир Путин предлагал американскому коллеге приобрести гиперзвуковые ракеты, но Трамп отказался. Российский президент вспомнил, как на встрече в Осаке обсуждался вопрос, как учитывать новейшее российское вооружение и как внести его в международные договоренности, все-таки Россия – пока единственная страна с подобными ракетами.

Владимир Путин предлагал американскому коллеге приобрести гиперзвуковые ракеты, но Трамп отказался. Российский президент вспомнил, как на встрече в Осаке обсуждался вопрос, как учитывать новейшее российское вооружение и как внести его в международные договоренности, все-таки Россия – пока единственная страна с подобными ракетами.Путин предложил США продать новейшие российские ракеты, чтобы восстановить баланс сил. Американцы ответили, что сами скоро создадут свое гиперзвуковое оружие."Но зачем деньги тратить, когда мы уже потратили, можем с них что-то получить не в ущерб нашей безопасности", — заявил Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24".Впервые о планирующем гиперзвуковом боевом блоке "Авангард" стало известно в марте 2018 году во время Послания президента Федеральному Собранию. Владимир Путин тогда рассказал, что эти боеголовки способны двигаться в 20 раз быстрее звука.