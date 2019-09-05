Снижение зарплат и общая экономическая обстановка в стране заставляют затянуть поясок потуже. Россияне стали страшиться тратить деньги на еду.

Снижение зарплат и общая экономическая обстановка в стране заставляют затянуть поясок потуже. Россияне стали страшиться тратить деньги на еду.Доклад "Комментарии о государстве и бизнесе" с такими неутешительными выводами выпустил НИУ ВШЭ. В нем сообщается, чтоудельный вес расходов на питание в общих потребительских тратах россиян составил в 2018 году почти 40%.Кроме того, наши сограждане стали потреблять больше мяса, но меньше рыбы. В рационе появилось больше фруктов и овощей.Как телеканал "360" расходы на питание россиян в течение 2018 года снизились посравнению с данными 2017 года. Еще больше они "упали" по сравнению с показателями2013 года.Что интересно, покупать жители России стали больше, а реальные расходы снижались.Тем не менее, по официальной статистике,в 2018 году россияне купили на 2,1% продуктов питания меньше, чем в 2017 году. При этом питаться народ не стал хуже – общая энергетическая ценность съеденного осталась неизменной.Таким образом, были получены все необходимые химические вещества, только из более дешевых продуктов. Кроме того, в докладе отметили, что подобный спад говорит лишь о том, что россияне научились оптимизировать свои траты и умело пользоваться скидками и акциями.Ранее URA.ru , что из-за бедности наши соотечественники все чаще совершают покупки в супермаркетах в кредит. Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин рассказал, что все чаще людям приходится расплачиваться за питание с помощью кредитных карт.