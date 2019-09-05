Футболисты, а также тренерский штаб сборной России прибыли в город Глазго, где в рамках пятого тура отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года сыграют с национальной командой Шотландии.

Футболисты, а также тренерский штаб сборной России прибыли в город Глазго, где в рамках пятого тура отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года сыграют с национальной командой Шотландии.Для подготовки к отборочным матчам Евро-2020 тренерский штаб вызвал 26 футболистов. В четверг, 5 сентября подопечные Станислава Черчесова проведут тренировку. Затем состоится предыгровая пресс-конференция главного тренера и одного игрока.Прилетели в Глазго!