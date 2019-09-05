Заслуженный артист, режиссер-постановщик театра Ромэн Николай Лекарев появился в шоу Дмитрия Шепелева. В студии программы На самом деле на Первом канале он заявил, что его шантажирует домработница.

Заслуженный артист, режиссер-постановщик театра "Ромэн" НиколайЛекарев появился в шоу Дмитрия Шепелева. В студии программы "На самом деле" на Первомканале он заявил, что его шантажирует домработница.Дочь Николая Лекарева – Лолита Зятковская – тоже появилась вток-шоу. Она считает, что ее знаменитый родитель завел интрижку с бывшей моделью,а ныне с прислугой – Натальей Васильченко. Наследница артиста просмотрела записис камер видеонаблюдения, которые установлены в их особняке, и обнаружила, чтоотец действительно захаживает к Наталье в дом для персонала.А недавно Васильченко набралась наглости и сказала Зятковской,что вскоре станет законной женой актера и хозяйкой в его роскошном особняке. В доказательствоэкс–модель предъявила кольцо, которое ей якобы подарил Николай.После ведущий шоу "На самом деле" Дмитрий Шепелев пригласил насъемочную площадку саму Наталью Васильченко.Девушка поведала присутствующим, что два года назад сбежала из Парижа, спасаясьот побоев мужа, бросив собственное модельное агентство и оставшись без средствк существованию. В России она была согласна на любую работу, поэтому устроиласьдомработницей к светской львице и дочери артиста Лолите Зятковской. Именно тогда,по словам экс-модели, у нее начался роман с артистом.Николай Лекарев назвал рассказ Натальи Васильченко полнымбредом. Актер клянется, что с домработницей, которая младше его на 40 лет, егоничего не связывает."Наталья попросила послушать, как она поет. Попросила занятьсяс ней актерским мастерством, чтобы стать великой актрисой", – объясняет НиколайЛекарев свое появление в особняке для прислуги.Лолита родному отцу не верит, ведь много лет назад он предалее мать. Помимо того, ей удалось выяснить, что Николай ежемесячно перечисляетлюбовнице деньги.Лекарев настаивал на своем. Он утверждает: Васильченко шантажирует его, угрожаяразрушить семью."Вы разорвали на себе кофту и говорили, мол, если ты мне небудешь платить денег, я об этом расскажу твоей дочери", – набросился заслуженныйартист на экс-модель.В конце программы "На самом деле" выяснилось, что НатальяВасильченко профессиональная вымогательница. Николай Лекарев был ее очереднойжертвой. Слова Натальи о Франции – выдумка. Сама она родом из Саратова, там унее подрастает маленький сын. Экс-модель и режиссер-постановщик театра "Ромэн"никогда не были близки.