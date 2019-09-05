Госуправление делами раскрыло заработную плату, которую получил президент Украины Владимир Зеленский за август 2019 года. Бывший шоумен остался без надбавок и премий.

Госуправление делами раскрыло заработную плату, которую получил президент Украины Владимир Зеленский за август 2019 года. Бывший шоумен остался без надбавок и премий.В народных массах укоренилось убеждение, что на посту президента любой страны можно сколотить себе состояние. Возможно, что где-то труд главы государства действительно оплачивается впечатляющими суммами, однако к Незалежной это явно не относится.В августе за работу на должности президента Украины Владимир Зеленский получил 28 тысяч гривен или порядка 1,1 тысячи долларов, передает . Примечательно, что бывший шоумен не удостоился никаких надбавок или премий. Возможно, это связано с тем, что он совсем недавно одержал победу на выборах, поэтому еще не успел показать себя достойным материального поощрения.При этом из выделенной главе украинского государства суммы 5,4 тысячи гривен были направлены на сборы и налоги, передает телеканал "". Таким образом, "на руки" Владимир Зеленский получил только 22,5 тысячи гривен, что составляет порядка 890 долларов.Материал дополняется.