В ходе Восточного экономического форума министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что предложение о введении четырехдневной рабочей недели нужно всесторонне обсудить, в будущем это не исключено.

В ходе Восточного экономического форума министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что предложение о введении четырехдневной рабочей недели нужно всесторонне обсудить, в будущем это не исключено, передает РИА Новости.В начале июня о введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта впервые заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.Тогда же Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила за сокращение рабочей недели при сохранении оплаты труда.По словам министра, нужно всесторонне это предложение обсуждать. "Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет",- считает Скворцова.Однако Минздрав пока не анализировал данный вопрос. Министр отметила, что в настоящее время есть много фрилансеров, людей, работающих дома и дистанционно исполняющих свои обязанности. "Этот вопрос нужно проанализировать относительно разных групп населения", — заключила Скворцова.