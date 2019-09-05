Некогда позиционировавшая себя как кандидат в президенты России Ксения Собчак во время поездки на Украину сделала скандальное заявление о принадлежности Крыма. Примечательно, что вернувшись в Россию она не стала отказываться от своих слов, хотя и попыталась оправдаться.

Некогда позиционировавшая себя как кандидат в президенты России Ксения Собчак во время поездки на Украину сделала скандальное заявление о принадлежности Крыма. Примечательно, что вернувшись в Россию она не стала отказываться от своих слов, хотя и попыталась оправдаться.Во время поездки на Украину российская ведущая Ксения Собчак в эфире радиостанции "НВ" сделала весьма скандальное заявление о Крыме. "Россия нарушила международные договоренности, и территория должна быть возвращена Украине", – сообщила она.Не без гордости журналистка заметила, что она единственная, кто смело и открыто говорит о том, что российский полуостров вместе с двумя миллионами русских людей необходимо отдать Украине. Впрочем, вернувшись в Россию, Ксения Собчак стала уже не такой категоричной. По крайней мере на прямой вопрос журналистов по поводу своего заявления она попыталась оправдаться, хотя и не стала отказываться от своих слов."У меня есть позиция, я ее озвучила еще во время предвыборной кампании, и она не поменялась", – цитирует Ксению Собчак. Она подчеркнула, что сама никогда не поднимает эту тему. "Но если мне задают вопрос – говорю на эту тему", – добавила ведущая.Материал дополняется.