Пожилая женщина сообщила полицейским, что неизвестный мужчина разбил окно в ее доме и незаконно проник в помещение...

Оперуполномоченные уголовного розыска МО МВД России «Щербинский» г. Москвы задержали 28-летнего безработного приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в попытке хищения имущества из дома пожилой женщины.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение от 83-летней жительницы города Щербинка. Пенсионерка сообщила, что у нее дома находится неизвестный мужчина, который разбил окно и незаконно проник в помещение. На место происшествия был незамедлительно направлен наряд полиции.Прибывшие по указанному адресу оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого.Следственным отделом МО МВД России «Щербинский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Также установлено, что задержанный причастен к аналогичному противоправному деянию. Злоумышленник проник в дом к 52-летней женщине и похитил оттуда продукты питания.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79