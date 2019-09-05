Злоумышленница предложила потерпевшей стать ее компаньоном, взяв в аренду нежилое помещение...

Оперативники ОЭБиПК УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемую в совершении мошенничества под предлогом аренды нежилого помещения.В полицию поступило заявление от жительницы столицы о совершении в отношении нее противоправного деяния.Сотрудниками полиции было установлено, что к потерпевшей обратилась гражданка и сообщила, что выиграла тендер на долгосрочную аренду здания, предъявила подтверждающие документы и предложила стать ее компаньоном, взяв в аренду нежилое помещение. Потерпевшая согласилась и передала женщине денежные средства в размере 3 млн 200 тысяч рублей. После чего злоумышленница помещение в аренду не предоставила, а также перестала отвечать на телефонные звонки.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники ОЭБиПК УВД по ВАО задержали подозреваемую на Ивантеевской улице. Ею оказалась 37-летняя безработная жительница столицы.Следствием ОМВД России по району Богородское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73