Состояние Валентина Гафта оставляет желать лучшего. Согласно некоторым данным, легендарного артиста частично парализовало после перенесенного инсульта, но и на этом его несчастья не закончились.

Состояние Валентина Гафта оставляет желать лучшего. Согласно некоторым данным, легендарного артиста частично парализовало после перенесенного инсульта, но и на этом его несчастья не закончились.В начале августа стало известно о срочной госпитализации Валентина Гафта. Сообщалось, что 83-летнего артиста сразил инсульт. До сих пор актер проходит реабилитацию в одной из столичных клиник. Однако, по сообщениям СМИ, состояние его остается тяжелым. К тому же, как утверждает Telegram-канал 112, Валентина Гафта частично парализовало.Мало того, источник утверждает, что у артиста возникли некие проблемы, и ему потребовалась консультация главного уролога. Не исключено, что актеру потребуется хирургическое вмешательство.