Минстрой опубликовал проект стратегии развития строительной отрасли России до 2030 года. Формирование стратегии планируется завершить к октябрю 2019 года.

К 2030 году ипотечные ставки в России должны опуститься ниже 7% годовых, следует из проекта стратегии. К 2024 году ипотека должна подешеветь до 7,9%, а к 2030-му – до 6,9%.Ипотека – ключевой рыночный инструмент для улучшения жилищных условий. По оценкам ДОМ.РФ, в 2018 году доля сделок с ипотечным кредитованием на первичном рынке составила 52%, на вторичном – около 50%.В конце прошлого года ипотечные ставки выросли из-за повышения Центробанком ключевой ставки, однако в марте 2019-го пик инфляции был пройден и началось ее стабильное снижение, что позволило ЦБ РФ снизить ключевую ставку два раза подряд, вслед за ней снизились и ставки по ипотеке.При отсутствии стрессовых ситуаций в экономике ставки снизятся до уровня 9,7-9,8% уже в четвертом квартале этого года, отмечается в документе.Стратегия также предполагает увеличение объема жилищного строительства до 120 миллионов квадратных метров в год с 2024 года. Предполагается и рост числа заключаемых договоров участия в долевом строительстве – уже в 2024 году их число должно перешагнуть за миллион (в 2018-м было заключено 660 тысяч ДДУ).Должен вырасти и уровень обеспеченности населения жильем. В прошлом году на одного россиянина приходилось 25,8 квадратного метра, к 2022 году показатель должен вырасти до 26, а к 2030-му до 30 квадратных метров на человека.Документ также предполагает переход от "строительства квадратных метров" к формированию современной городской среды. Новое строительство и реконструкция уже застроенных территорий должны вестись в соответствии с современными документами, к примеру, Стандартом комплексного развитие территорий.Современная застройка подразумевает создание разнообразия в архитектуре, развитие улично-дорожной сети и повышение качества общественных пространств.К 2022 году доля городов с благоприятной городской средой должна составить 45%, а к 2030-му – 80%, следует из текста документа.