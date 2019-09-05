Сотрудники Центра подготовили для ребят обширную программу, включающую посещение музея УМВД, занятий по физической подготовке и проведение памятного митинга.

В начале нового учебного года более ста студентов Владимирского политехнического колледжа посетили Центр профессиональной подготовки сотрудников полиции. Специально для ребят сотрудники Центра подготовили обширную программу.Приветствовал студентов начальник ЦПП УМВД России по Владимирской области полковник полиции Олег Пилипас, отметивший, что направление правоохранительной деятельности, по которому проходят обучение ребята, пригодится всем, кто планирует связать свою жизнь со службой в полиции. Олег Николаевич ответил на вопросы студентов о специфике работы в разных полицейских подразделениях и о тонкостях профессиональной подготовки сотрудников.В этот день студентам представилась возможность посетить занятия по физической подготовке, в ходе которых они смогли оценить сложность программы обучения боевым приемам борьбы и самозащиты без оружия.Продолжилось мероприятие в музее УМВД.В ходе экскурсии гости узнали о становлении и развитии владимирской полиции, известных офицерах, в том числе тех, которые погибли при исполнении служебных обязанностей и были представлены к ведомственным наградам. Экспозиция вызвала живой интерес. Ребята с удовольствием делали фотографировали экспонаты музея.Далее студенты отправились в тир ЦПП, где преподаватели рассказали об оружии, состоящем на вооружении у сотрудников полиции и об особенностях проведения занятий по огневой подготовке.В программу мероприятия был включен памятный митинг, проведенный на Аллее славы Центра профподготовки.Студенты вместе с преподавателями возложили венки к обелиску сотрудникам, погибшим при исполнении служебных обязанностей и выпустили в небо белые шары.Прощаясь с сотрудниками Центра, ребята выразили благодарность за насыщенный и познавательный день, отметив, что рады будут прийти вновь.