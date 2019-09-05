В семье известного бразильского футболиста, двукратного чемпиона мира Кафу случилось несчастье. Его 29-летний сын проводил время с друзьями, играя в футбол, и во время матча потерял сознание и затем скончался по пути в ближайший госпиталь.

В семье известного бразильского футболиста, двукратного чемпиона мира Кафу случилось несчастье. Его 29-летний сын проводил время с друзьями, играя в футбол, и во время матча потерял сознание и затем скончался по пути в ближайший госпиталь.Сын Кафу Данило упал на площадке, вызванные медики пытались срочно госпитализировать его, но, как сообщает Чемпионат.Ru, по дороге в госпиталь у молодого человека произошла остановка сердца, которая привела к летальному исходу. Информацию о смерти сына футболсиат подтвердил партнёр Кафу по сборной Бразилии Пауло Сержио.Кафу на клубном уровне играл за итальянские "Рому" и "Милан", а в составе сборной своей страны дважды – в 1994 и 2002 годах, — выигрывал чемпионат мира. Он первый и пока единственный футболист, сыгравший в трёх финальных матчах чемпионатов мира подряд: в 1998 году его команда проиграла французам.