Название сцены малая в Художественном театре предполагает камерный формат спектаклей и особый задушевный разговор. Тут нет формальной границы между помостом и публикой. А молодой режиссер Айдар Заббаров, задумав спектакли по повести Федора Достоевского Белые ночи, и вовсе вывел актеров на авансцену. Они играют на расстоянии вытянутой руки от зрителей, превращая рассказ о несчастной любви в исповедь. Корреспондент Дни.ру побывал на премьере.

Название сцены "малая" в Художественном театре предполагает камерный формат спектаклей и особый задушевный разговор. Тут нет формальной границы между помостом и публикой. А молодой режиссер Айдар Заббаров, задумав спектакли по повести Федора Достоевского "Белые ночи", и вовсе вывел актеров на авансцену. Они играют на расстоянии вытянутой руки от зрителей, превращая рассказ о несчастной любви в исповедь. Корреспондент "Дни.ру" побывал на премьере."Белые ночи" инсценируются не так часто. Из московскихпостановок вспоминается лишь спектакль Николая Дручека в Мастерской Петра Фоменко2003-го года и работа Марины Брусникиной 2007-го года в Школе-студии МХАТ.Сегодня выросло новое поколение режиссеров, средикоторых и Айдар Заббаров, который в 2018 году окончил режиссерский факультет ГИТИСа.Он учился на курсе у Сергея Женовача, так что логично появление Айдара в МХТ,которым Женовач руководит второй сезон.Заббаров заметно сократил повесть Достоевского, убрав многие философские размышления и сконцентрировавшись на взаимоотношениях героев, на их любовном треугольнике. Многиереплики и сцены он дописал. Хотя сделал это деликатно, чем добавил рассказуновых красок. Хотя их в прямом смысле слова на сцене не так много.Художник БулатИбрагимов придумал черную набережную и разводной мост. Есть туман, есть дождь. Собственно, этогоминимализма вполне хватает, чтобы обозначить Петербург как место действия и показать эмоции, чувства, настроение.В спектакле заняты несколько поколений актеров.Младший – Дмитрий Сумин, который играет Постояльца, – был принят в стажерскуюгруппу театра только год назад. Нина Гуляева, приглашенная на роль Бабушки, насцене с 1954 года. И, конечно, представляя старую академическую МХАТовскуюшколу, бесподобна в каждом мгновении. "Ах, какие у меня были партнеры!.. На сцене!Но никого не осталось. Все умерли!" – говорит она, и в этой фразе концентрируются грусть, юмор, вся суть актерской профессии и характера ее героини.Вообще, ансамбль подобран с большимвкусом и знанием материала. Кажется, что герои Достоевского были именно такие. Налице Мечтателя (Евгений Перевалов) отражается вся суть одинокого,робкого, застенчивого, романтичного маленького человека с его неудовлетворенностьюокружающей жизнью и стремлением уйти в идеальный мир и желанием любить.Марии Соколовойдосталось сразу две роли – неуклюжей Матрены и глухой Феклы. Оба персонажа уДостоевского эпизодические, но у Соколовой они настолько фактурные и колоритные,что порой затмевают главных героев. Чего только стоит сцена обучения французскому языку!.."Белыминочами" Художественный театр открыл 122-й творческий сезон. В ближайших планах –выпуск Сергеем Женовачом спектакля "Вокопах Сталинграда" по повести Виктора Некрасова и "Чайки" литовского режиссера Оскараса Коршуноваса. На малой сцене в конце осени Уланбек Баялиев поставит спектакль "Сахарный немец"по сатирическому роману Сергея Клычкова.