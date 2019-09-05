Танцор прокомментировал высказывание Наташи Королевой о его уходе со сцены. Тарзан продолжит карьеру и после 50-летнего юбилея.

Танцор прокомментировал высказывание Наташи Королевойо его уходе со сцены. Тарзан продолжиткарьеру и после 50-летнего юбилея.Выяснилось, что Сергей Глушко не собирается бросать своих поклонници будет выступать и дальше. Тарзан подчеркнул, что его жену, скорее всего,просто неверно поняли.Пока о завершении профессиональной деятельности стриптизера артистдаже не думал. "Все это ерунда. Продолжаем,конечно! Все ого-го!" – цитирует 49-летнего Тарзана .Ранеемногочисленных зрительниц Сергея Глушко огорчило известие о его уходе со сцены.Королева напомнила, что 8 марта ее мужу исполнится 50 лет. К этой дате Тарзанготовит грандиозное шоу. Певица отметила, что для Глушко это мероприятие станетпоследним."Длямужа это шоу будет красивым завершением карьеры в этом непростом жанре", – рассказала ранее Королева,которая является продюсером стрип-шоу Тарзана.Как писали "Дни.ру", 21августа Наташа Королева и отметили топазовую свадьбу – 16 лет со днябракосочетания. Впрочем, вместе пара чуть больше – 18 лет. У артистовподрастает сын Архип.Знаменитые супругиявляются активными пользователями Instagram и регулярно балуют своих поклонников новостями,фото– и видеоотчетами о своей личной жизни. Не секрет, что с певицейлюбят провоцировать публику пикантными роликами, которые неизменно собираютмассу отзывов в соцсети.