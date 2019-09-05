Танцор прокомментировал высказывание Наташи Королевой
о его уходе со сцены. Тарзан продолжит
карьеру и после 50-летнего юбилея.
Танцор прокомментировал высказывание Наташи Королевой
о его уходе со сцены. Тарзан продолжит
карьеру и после 50-летнего юбилея.
Выяснилось, что Сергей Глушко не собирается бросать своих поклонниц
и будет выступать и дальше. Тарзан подчеркнул, что его жену, скорее всего,
просто неверно поняли.
Пока о завершении профессиональной деятельности стриптизера артист
даже не думал. "Все это ерунда. Продолжаем,
конечно! Все ого-го!" – цитирует 49-летнего Тарзана .
Ранее
многочисленных зрительниц Сергея Глушко огорчило известие о его уходе со сцены.
Королева напомнила, что 8 марта ее мужу исполнится 50 лет. К этой дате Тарзан
готовит грандиозное шоу. Певица отметила, что для Глушко это мероприятие станет
последним.
"Для
мужа это шоу будет красивым завершением карьеры в этом непростом жанре", – рассказала ранее Королева,
которая является продюсером стрип-шоу Тарзана.
Как писали "Дни.ру", 21
августа Наташа Королева и отметили топазовую свадьбу – 16 лет со дня
бракосочетания. Впрочем, вместе пара чуть больше – 18 лет. У артистов
подрастает сын Архип.
Знаменитые супруги
являются активными пользователями Instagram и регулярно балуют своих поклонников новостями,
фото– и видеоотчетами о своей личной жизни. Не секрет, что с певицей
любят провоцировать публику пикантными роликами, которые неизменно собирают
массу отзывов в соцсети.