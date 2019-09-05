Цену снизили в 100 раз

Цену снизили в 100 разСегодня, 5 сентября, пройдут торги по продаже Владимирского тракторного завода. Предприятие готовы продать за 25 миллионов рублей. При этом за 3 месяца цена завода со всем имуществом снизилась в сотню раз, так что сейчас предприятие стоит в несколько раз дешевле даже кадастровой стоимости земли, которую он занимает.Отметим, что на торгах продают активы хозяина производственных корпусов ООО «Зоны регулируемого развития ВТЗ». Именно из-за конфликта интересов собственника и фактического арендатора завод перестал работать в прошлом году.На прошлые торги не заявился ни один из потенциальных покупателей. Сейчас, когда цена снизилась до минимально возможной, у завода наконец может смениться собственник.