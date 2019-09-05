Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала о том, как пострадала из-за своего сообщения в память о погибшем главе Донецкой народной республики Александре Захарченко. В Facebook, где она разместила этот пост, ее заблокировали на 30 дней.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала о том, как пострадала из-за своего сообщения в память о погибшем главе Донецкой народной республики Александре Захарченко. В Facebook, где она разместила этот пост, ее заблокировали на 30 дней.Согласно правилам Facebook, пользователи не должны размещать сообщения, содержащие сцены насилия, враждебные высказывания и травлю, а также изображение обнаженного тела и сексуальную эксплуатацию. Именно этим администрация соцсети объяснило 30-дневную блокировку Натальи Поклонской за пост в память об Александре Захарченко. Какой именно пункт нарушила депутат в сообщении не уточнили.Сама Наталья Поклонская уверена, что подобным образом Facebook в очередной раз продемонстрировал свою политическую зависимость, а также показал, что его главным правилом является постулат "никаких правил". И хотя официальных причин для блокировки аккаунта экс-прокурора Крыма нет, причина подобного шага очевидна."Я расцениваю такой шаг как трусость и страх перед фамилией человека, погибшего кaк герой за свою Родину и народ, в чьих сердцах он oстанется навсегда", – цитирует "" Наталью Поклонскую. Своим возмущением она поделилась в других социальных сетях. Комментаторы согласились, что Facebook вызывает множество нареканий из-за неоднозначного подхода к модерированию пользовательского контента.Отметим, ранее на Facebook уже жаловался писатель и экс-командир батальона Захар Прилепин. Он отметил, что ранее его блокировали в социальной сети из-за фотографий Александра Захарченко, однако в последний раз подобную меру применили и вовсе без обозначения какой-либо четкой причины.Материал дополняется.