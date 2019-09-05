ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Василенка Евгения Николаевича...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Василенка Евгения Николаевича, 10.07.1947 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 01.01.2000 года.Приметы: на вид 70 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы седые.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29