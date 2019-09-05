Телеведущей Эвелине Бледанс уже 50 лет. Актриса всеми силами пытается сохранить уходящую молодость.

Телеведущей Эвелине Бледанс уже 50 лет. Актриса всеми силами пытается сохранить уходящую молодость.Стало известно, что знаменитостьиспытывает новый косметический препарат на основе стволовых клеток. Для этого ей пришлось отправиться в Корею.По мнению ученых, этот способ омоложения является разрушительным для организма. Огромное количество российских звезд прибегало к этой процедуре, но все они вскоре скончались от онкологических заболеваний. В этот список входят: Александр Абдулов, Олег Янковский, Любовь Полищук, Клара Лучко, Владимир Турчинский (Динамит), Юрий Айзеншпис, Анна Самохина, Жанна Фриске и Дмитрий Хворостовский."Эвелина Бледанс рискует умереть от рака!", – пишет портал .СМИ опасаются, что Эвелина может пополнить перечень жертв. Поэтому звезде настоятельно рекомендуют еще раз взвесить все плюсы и минусы и не совершать необдуманных поступков.Судя по всему, сама Бледанс не очень переживает на этот счет. Она активно делится в социальных сетях кадрами из своей жизни, рассказывает истории о сыне и демонстрирует подтянутую фигуру в бикини.Так, недавно она опубликовала целую серию откровенных фотографий и видеороликов. На них телеведущая позирует в разноцветных купальниках. Волосы ее заплетены в две тугие косы. Она рассказала под постом, что снова начала носить бюстгальтеры с пуш-апом, несмотря на то, что для нее этот вопрос надолго был закрыт.