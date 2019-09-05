Женщина предоставила свидетельство о регистрации по месту пребывания, которое вызвало сомнение в подлинности у сотрудников учреждения...

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Якиманка задержали женщину, подозреваемую в попытке мошенничества при получении выплат.В полицию поступило заявление от представителя Отдела социальной защиты населения одного из районов Москвы. Женщина сообщила, что в учреждение поступил запрос от гражданки о предоставлении государственной услуги по постановке на учет для получения бесплатной санаторно-курортной путевки. При этом, в числе прочих документов, женщина предоставила свидетельство о регистрации по месту пребывания, которое вызвало сомнение в подлинности у сотрудников учреждения и они обратились в полицию. Согласно справке об исследовании документ оказался поддельным.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции на улице Малая Полянка задержали подозреваемую – 59-летнюю приезжую.Отделением дознания ОМВД России по району Якиманка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия направленные на установление аналогичных эпизодов противоправной деятельности задержанной. Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60