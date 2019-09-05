В Германии в мемориальном комплексе Дахау почтили память девяноста двух красноармейцев – руководителей подпольной организации Братский союз военнопленных. Они были расстреляны 75 лет назад.

В Германии в мемориальном комплексе Дахау почтили память девяноста двух красноармейцев – руководителей подпольной организации "Братский союз военнопленных". Они были расстреляны 75 лет назад."Братский союз" — крупнейшая организация сопротивления в концлагерях нацистов. Подразделениям СС было приказано уничтожить любые сведения о ее существовании – но не вышло, передает телеканал "Россия 24".