В День города в Самаре откроется памятник Дмитрию Шостаковичу. Мероприятие приурочено к 443-му дню рождения города, сообщает ГТРК Самара. Череда праздничных событий начнется завтра, 6 сентября.

В День города в Самаре откроется памятник Дмитрию Шостаковичу. Мероприятие приурочено к 443-му дню рождения города, сообщает ГТРК "Самара". Череда праздничных событий начнется завтра, 6 сентября.Как известно, знаменитую Седьмую симфонию Шостакович первый раз исполнил в марте 1942 года в городском ДК имени Куйбышева. Теперь здесь находится Самарский академический театр оперы и балета. В непосредственной близости от него, в сквере и появится памятник композитору.В этот же день стартует фестиваль "Седьмая симфония". Большой концерт с участием солистов Большого театра и самарских певцов пройдет на площади Куйбышева. А через месяц, 6 октября, в Самарской филармонии выступят солисты столичных театров: Новой оперы, Геликон, а также Мариинского театра. В рамках фестиваля пройдут лекции, посвященные творчеству Шостаковича, которые проведут музыковеды из Москвы. Посетить их свободно смогут все желающие.